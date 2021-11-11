AKP'li belediye başkanı bir yurttaşı daha ilçeden kovmuş: 'Dövecekler diye sesimi çıkaramadım'

Çankırı'nın Eldivan ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Lafcı’nın başka bir yurttaşı daha ilçeden kovduğu ortaya çıktı.

İlçede esnaflık ve hurdacılık yapan Mehmet Caner, AKP’li başkan Mustafa Lafcı tarafından ilçeden kovulmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhuriyet'ten Deniz Ogan'ın haberine göre, Caner, “Belediyenin içine mahkeme kurmuşlar. Beni 50-60 kişi ortalarına aldılar ve ‘Gideceksin buradan’ dediler. Bahane olarak karşı cins ile takıldığımı söylediler. Böyle bir durum olsa savcılığa gidilir. Niye belediye başkanına gidilsin?” dedi.

“Dövecekler diye sesimi çıkaramadım” diyen Caner, "Belediyeye yeni devlet kurulmuş, bize de gelmeyin diyor” ifadesini kullandı.

Caner, 2 ay önce de AKP’li başkan Lafcı tarafından küfürlerle tehdit edildiğini ve “Babam yaşındasın, asabımı bozma kalkar döverim” deyip küfür ve tehditlerle odadan kovulduğunu anlattı.

Belediye içinde başkana yakınlığıyla bilinen esnaf, muhtar ve belediye çalışanları tarafından kurulan makam odasındaki ‘meclis’te tehditlere maruz kalan Caner şunları söyledi:

“Şu an da ilçeye girişim yasak. Kahvede oturmama bile izin verilmiyor. Bizim buraya Afganlılar gelirken biz de mecburen Afganistan’a gideceğiz”