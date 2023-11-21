AKP'li belediye 5 yıl izlemiş: Kaş'ta 3 bin 719 kaçak villa tespit edildi

Zengin doğal ve kültürel mirasıyla Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Kaş ilçesi son yıllarda plansız ve kaçak yapılaşmayla sık sık gündeme geliyor. Zeytinlikler, doğal ve arkeolojik sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinin de kaçak yapılaşmadan nasibini aldığı Kaş’ta 2018 yılından bu yana tespit edilen 3 bin 719 kaçak yapının yıkımı gündemde. AKP'li Kaş Belediyesi 28 Kasım’da ilçedeki kaçak yapıların yıkılması için ihale yapılacağını duyurdu. Toplam 349 bin 601 metrekareyi bulan kaçak yapıların aşamalı olarak yıkılması planlanırken, yıkım işleminin 31 Mart 2024 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

En fazla kaçak yapı Bezirgân Mahallesinde

Kaş Belediyesi’nin hazırladığı yıkımla ilgili ihale dosyasında yer verilen bilgilere göre ilçe genelinde en çok kaçak yapı Kalkan sırtları ile Kaputaş Plajı arasındaki bölgeyi de kapsayan Bezirgân Mahallesi sınırlarında inşa edilmiş. Bezirgân Mahallesi’nde 609, Patara antik kentinin de yer aldığı Gelemiş Mahallesi’nde 431, Gökçeören’de 348, İslamlar Mahallesi’nde 329, Bayındır’da 289, Üzümlü’de 238, Sarıbelen’de 230, Yeşilköy’de 201, Kalkan’da ise 156 kaçak ve imara aykırı yapı tespit edildi. İlçe merkezi dâhil toplam 49 mahallede tespit edilen kaçak yapıların inşa edildiği araziler arasında Hazineye ait araziler de bulunuyor.

En fazla kaçak yapı 2022'de inşa edildi

Yalnızca 2023 yılında Kaş’a bağlı Bezirgân’da 156, Gökçeören’de 108, Gelemiş’te 103, Bayındır Mahallesinde ise 75 kaçak yapı inşa edildiği ortaya çıktı. 2023 yılında Kaş genelinde inşa edilen kaçak yapı sayısı ise 750. Son 5 yılda en fazla kaçak yapı ise 868 adet ile 2022 yılında inşa edildi. İhale dosyasına göre Kaş genelinde 2021’de 718, 2020’de 415, 2029’da 536, 2018’de ise 432 kaçak yapı tespit edildi.

Tonlarca moloz ortaya çıkacak

Yüzde 10’luk kısmının 2023 yılı içinde, geri kalanının ise 2024 yılı içerisinde yıkılması planlanan kaçak yapılardan çıkacak olan molozların idare tarafından ruhsatlı döküm sahalarına nakledileceği belirtildi. Yıkım ve tahliye işlemleri sırasında Polis, Jandarma ve Zabıta tarafından güvenlik önlemleri alınacağı kaydedildi.

Bakanlık raporla uyarmıştı

Kaş Belediyesi son yıllarda kaçak yapılaşmayla ilgili eleştirilerin odağında yer aldı. Kaçak yapılarla ilgili yeterli denetim yapılmadığı eleştirileri gündeme gelirken İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolorlüğü’nün Temmuz 2021’de yaptığı denetimde bu eleştirilerin haklı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın denetim raporunda, Kaş Belediyesi’nin kaçak yapılar konusunda yeterli denetim yapmadığı belirtilerek, “Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı inşaat yapanlara 3194 sayılı İmar Kanununa göre para cezası uygulanması yerine, zabıta birimince kabahatler kanununun 323. ve 37. maddelerine göre para cezası verildiği incelenmiştir. Bazı idari yaptırım karar tutanaklarında, hakkında işlem yapılan kişinin imzasının yer almadığı, dosyasında kararın ilgilisine tebliğ edildiğine ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığı incelenmiştir. Bezirgân Mahallesi, 195 ada 54 parsel üzerinde izinsiz inşaat yaptığı tespit edilen kişi için düzenlenen idari yaptırım tutanağı konuya örnektir” ifadelerine yer veriliyor.

İçişleri: Kaçak yapılar gerektiği gibi denetlenmiyor

Kaş Belediyesi Zabıta birimince yapılan kontrollerde, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı inşaat yapıldığının imar ve şehircilik müdürlüğüne bildirildiği halde bazı yapılarla ilgili yasal işlem başlatılmadığı tespitine yer verilen İçişleri Bakanlığı’nın raporunda, “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde yer alan kaçak yapı biriminin imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı gerektiği gibi denetlemediği kanaatine varılmıştır. Denetime tabi dönemde özellikle 2018 yılından bu yana aşırı miktarda ruhsatsız yapı yapılmış olduğu, bu yapılar ailelerin ihtiyacını karşılamak üzere basit küçük yapılardan olmayıp, ticari amaca yönelik villa tipi havuzlu yapılar olduğu görülmüştür. Bu yapıların beton ihtiyacının hazır beton santrallerinden karşılandığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle hazır beton santrallerinden yapı ruhsatı bulunmayan yapılara beton naklinin önüne geçilmesi, engellenmesi için gereken tedbirlerin alınması sağlanmalı. Ayrıca imar mevzuatına aykırı, çarpık yapılaşmanın önlenmesi bakımından sık sık kontroller yapılarak yasal işlemler yapılmalı” ifadelerine yer veriliyor.