AKP’li Bekir Yıldız'ın sözleri partisini rahatsız etti: ‘Kabul edilemez...’

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) önceki gün yapılan meclis toplantısında yaşananlar AKP ve MHP arasında gerginliğe neden oldu.

ABB meclisinin AKP Grup Başkan Vekili Bekir Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin muhalefeti hedef alan “6-9 açıklamasına” atfen, “Doğru olan budur hak olan budur altıyı ters çevirip dokuz, dokuzu ters çevirip altı göstermenin anlamı yoktur. Anlamı vardır yanıltmadır, algıyla oynamadır. Artık bu millet algıda seçici olmaya başlamıştır” ifadelerini kullanmıştı. Yıldız’ın bu sözleri sonrasında MHP’liler salonu terk etmişti.

MHP Genel Merkezi’nden AKP’li Bekir Yıldız’a büyük bir tepki olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, Bahçeli’nin, altı siyasi partinin genel başkanının imzaladığı Bilkent Deklarasyonu’na ilişkin “Biz altıya bakınca gördüğümüz altı oktur. Yuvarlak masa çerçevesinde kurulan tuzaktır, tertiptir, tezgâhtır, karamsarlıktır, kumpastır” açıklamasında bulunduğunu belirten MHP kanadından, “Bahçeli’nin bu açıklamasına sadece Millet İttifakı cephesinden tepki geldiğine” işaret edildi.

'Millet İttifakı'na göz kırpıyor...'

Edinilen bilgiye göre, “Bahçeli’nin bu sözleri genel siyasette muhalefetin yaptıklarına yönelik bir eleştiri anlamı taşımaktadır. Peki, Bekir Yıldız’ın bu açıklamayı yapmasındaki amaç nedir? Bir belediye meclisi toplantısında, gündem dışı söz alarak, genel siyasete ilişkin yapılan bir değerlendirmeyi, yerel siyasete taşımanın amacı olsa olsa Millet İttifakı’na çanak tutmaktır” değerlendirmesi yapılırken, Yıldız’ın bu sözlerle “gizliden Millet İttifakı’na göz kırptığına” da işaret ediliyor.

Ayrıca “AKP içinde Cumhur İttifakı’nı hedef alan Yıldız gibi kişilerin, AKP’ye de zarar verdiğine” dikkat çekilirken “Yıldız’ın bu sözlerinin altında Cumhur’u hedef almasının yattığı" konuşulanlar arasında yer alıyor.

'Cumhur İttifakı yoluna devam edecek...'

Öte yandan bu durum, AKP’nin MHP ile yaptığı ittifaktan duyduğu rahatsızlığın dışavurumu olarak da görülüyor.

"Cumhur İttifakı, yoluna devam edecek. Her ne kadar rahatsız olanlar bulunsa da...” yorumlarında bulunulurken Yıldız’ın sözlerinin “AKP kanadında da rahatsızlık uyandırdığı", AKP’li kaynakların ise “Yıldız’ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarını doğrudan hedef alır şekilde açıklama yapmasının kabul edilemez olduğu” vurgulanıyor.

Yıldız’ın daha sonra “yine belediye meclisinde ‘sözlerinin yanlış anlaşıldığı’ gerekçesiyle özür dilediği” de ifade ediliyor.