AKP'ye yakın isimden Erdoğan'a açık mektup: Yanlışlar sürdürebilir olmaktan çıktı

Erdoğan'a ve AKP'ye yakın isimlerden biri olarak bilinen Prof. Dr. İzzet Özgenç, Erdoğan'a hitaben bir açık mektup kaleme aldı.

AKP'nin kuruluşunda rol aldığı belirtilen, çok sayıda yasal düzenlemesinin mimarlarından olduğu belirtilen Özgenç, şu ifadeleri dile getirdi:

"Sayın Cumhurbaşkanım sizinle olan şahsi tanışıklığım 1994 yılına kadar gider. Bu süreçte sizinle olan ilişkilerimde hep hukuku önceleyen bir duruş sergiledim. Türkiye'de hukuk alanında ve özellikle yapılan belirli soruşturma ve kovuşturmalara ilişkin olarak görebildiğim yanlışları başta zatıaliniz olmak üzere ilgili kamu otoritelerine arz etmeme rağmen, bu girişimlerimden sonuç alınmamış ve belirli yanlışların yapılmasına ısrarla devam edilmiştir. Gelinen nokta itibarıyla bu yanlışlar sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu yanlışların yanlışla telafisi imkanı da bulunmamakta. Bu yanlışların sebebiyet verdiği mağduriyetlerin giderilebilmesi veya en azından azaltılabilmesi için hukuka geri dönülmesi kaçınılmazdır.

Anayasa Mahkemesi'nin son tarihlerde verdiği bazı kararlar hukuka geri dönülmesi konusunda adım atılmasını gerekli kılmakta. Hukuk alanındaki bu yanlışlar, özellikle uluslararası camiadaki itibarımızı ve uluslararası ilişkilerimizi olumsuz etkilemektedir.

Başta belirli soruşturma ve kovuşturmalar olmak üzere, uluslararası ilişkiler ve hatta ekonomik ve finansal alanda yaşadığımız sorunların çözümünde birinci koşulun hukuka geri dönmek olduğunu arz ediyorum."