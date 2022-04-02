AKP’li başkanlardan 'borç' kavgası

Ankara'nın AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın, "Altındağ’da görevi devraldığımızda eksi 53 milyon TL olan bütçemizi 2021 yılı itibarıyla artı 18 milyon TL’ye çıkardık" ifadelerine yer verdiği sosyal medya paylaşımına, Altındağ’da üç dönem başkanlık yapan eski başkan AKP’li Veysel Tiryaki tepki gösterdi.
BirGün'de yer alan habere göre, Balcı’ya yanıt veren Tiryaki, "Dört yıl Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği yapan, üç yıldır Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yapan birinin, bütçede yer alan 'artı ve eksi'nin ne anlama geldiğini bilmemesi kadar üzücü bir durum olamaz" dedi.
'Görevi borçsuz, kasada nakit parayla devrettim'
Asım Balcı'nın sosyal medyadan paylaştığı borç tutarının kendi dönemine ait olmadığını savunan Tirkayi, şunları kaydetti: