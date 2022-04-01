Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.

Çok sayıda kentte gerçekleştirilen toplantılar 2-3 Nisan günlerinde de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Sinop, Samsun, Kocaeli ve Diyarbakır'da düzenlenecek.