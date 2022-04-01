Halk eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçmeye devam ediyor

TKP'nin eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini seçtiği toplantılar haftasonu çok sayıda kentte devam ediyor.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP), yaklaşmakta olan parlamento seçimlerinde milletvekili adaylarını tüm Türkiye’ye yayılmış olan örgütlerinde belirlemeye devam ediyor.

Çok sayıda kentte gerçekleştirilen toplantılar 2-3 Nisan günlerinde de İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Sinop, Samsun, Kocaeli ve Diyarbakır'da düzenlenecek.

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soL TV | TKP eşitlik ve özgürlük için temsilcilerini seçiyor