AKP'li başkanlar Togg'u 'izinsiz' kullanmış

14 Mayıs seçimleri öncesi AKP propaganda olarak “yerli otomobil” Togg’u seçim kampanyasında kullandı. İstanbul’da TOOG, şehir meydanlarında, belediyelerin önünde sergilendi. Hatta bazı başkanlar seçim günü o araçlarla okulları tek tek gezdi.

Halktv.com.tr'den Ali Macit'in haberine göre, AKP’li belediyelerin belediye meclis kararı alınmadan Togg aldığı ortaya çıktı. Fatih, Bahçelievler, Eyüpsultan ve Bağcılar Belediyeleri karar belediye meclisinden çıkmadan otomobil alan belediyeler arasında.

Karar meclisten yeni geçti

Seçimlerden sonra Eyüpsultan ve Fatih Belediyeleri, Togg alımı için belediye meclis gündemine Togg alımı kararını getirdiler. Karar belediyle meclislerinden Haziran ayında geçti.

'Başkanlık makamına aldım'

Öte yandan Bağcılar ve Bahçelievler belediyeleri, hala başkanlık makamına Togg alımı için bir karar almış değil. AKP’li Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, CHP Bağcılar Meclis Başkanı Mustafa Osmançelebioğlu’na alınan Togg için, “Başkanlık makamına” alındığını söyledi.