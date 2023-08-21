AKP’li Başkan’ın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde, akşam saatlerinde Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.’nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı.

DHA'da yer alan habere göre, çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K., yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi’nde ameliyata alındı.

AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Ali Arslan, hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.