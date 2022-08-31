AKP'li başkanın burnunu kırdığı polis konuştu

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü, AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basıldı ve karakolda görevli bir polis darbedilerek burnu kırıldı. Olayla ilgili AK Parti gençlik kolları başkanı tutuklanırken, darbedilen polis memuru, "Şikayetçi olmaması için baskı yapıldı" şeklindeki iddialara yanıt verdi.

Kayseri Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün AKP İlçe Gençlik Kolları tarafından basılmasının ardından karakoldaki bir polis memurunun burnunun kırıldığı belirtildi. Polis memurunu darbederek burnunu kıran AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hakan Korkmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli şahsı tanımadığını kaydeden F.Ç., "Olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürü hemen hastaneye geldi. Bu durum beni şaşırttı ve mutlu etti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hastaneye gelerek beni ziyaret etti" dedi.

Olayın ardından "Şikayetçi olunmaması için kendisine baskı yapıldığı" yönündeki iddiaları değerlendiren F.Ç., "Kesinlikle hayır. Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri. Yaşadığım olaydan dolayı hem üzüntülüyüm hem de emniyetin, devletimin, valimin, kaymakamımın bu kadar sahiplenmesi, bu kadar koruması için gerçekten çok mutluyum. Üzüntüm gitti yerine mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu.