AKP'li başkandan vatandaşa: Densizlik, hadsizlik yapma, akıllı ol

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya’da yapımına başlanan Aksapark Konut Yapı Kooperatifi’nin temel atma törenine katıldı. Toplu konutun yapıldığı alanda hakkının yendiğini iddia eden bir vatandaş, AKP’li başkanla konuşmaya çalıştı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Angı ise vatandaşa, "Sen bu kafayla gittiğin sürece hiç kusura bakma, hep sen haklısın, herkes suçlu" diyince vatandaş, "Sana baki değil burası, bana böyle konuşmaya hakkın yok” yanıtını verdi.

Bunun üzerine sinirlenen AKP’li başkan, vatandaşı, “Densizlik hadsizlik yapma, akıllı ol” diyerek azarladı.

Angı'nın vatandaşı azarladığı anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ekonomiyle ilgili sözleri tepki toplamıştı

AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı’nın, hayat pahalılığına ilişkin sözleri de tepki toplamıştı.

Geçtiğimiz Nisan ayında katıldığı bir toplantıda, zamlardan dolayı vatandaşın almakta zorlandığı sebze fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Angı, “Bir taraftan da düşündüğümüz zaman, kışın salatalık domates yemezdik ya turşu yerdik, çok zenginleştik açık söyleyeyim. Ondan sonra ‘yok domatesin tanesi 5 lira…' Bre mübarek haziranda çıkınca kendi toprağımızda bunu yemek lazım. Ha ihtiyaç varsa, paran da varsa, git al 30'a değil, 40'a ye, buna kimse bir şey demez” ifadelerini kullanmıştı.