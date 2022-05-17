AKP İl Başkanı'ndan Kaftancıoğlu'na: Atatürk ve doğa düşmanı görmek isteyen aynaya baksın

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalına konuk olarak gündeme dair açıklamada bulundu.

Atatürk Havalimanı yerine millet bahçesi projesine yönelik tepkilere dair konuşan Kabaktepe, “Bu kendi düşmanlıklarını başkaları üzerinden anlatma zavallılığıdır. CHP İstanbul İl Başkanı’nın Atatürk’e bakış açısı parti içinde bile büyük tartışma konusu. Atatürk’le ilgili attığı tweetler ortada. Önce ona cevap versinler. Kendi düşmanlıklarını başkalarını yaftalayarak kapatmasınlar. Aynaya baksınlar” dedi.