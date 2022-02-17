AKP'li başkandan tepki çeken sözler: Atatürk’ün heykellerini yıkar, Erdoğan'ın heykellerini koyarlardı

Kocaeli’de Başiskele Belediye Başkanı AKP’li Yasin Özlü, partisinin Yeniköy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Başiskele Yerel Yönetimler Toplantısı'nda tartışma yaratacak bir açıklama yaptı.

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre, AKP’li Belediye Başkanı Yasin Özlü açıklamasında, "İyi ki AK Partiliyiz. CHP'li de olabilirdik Allah korusun. Bu CHP'liler var ya (arkasındaki Erdoğan fotoğrafını göstererek) böyle bir liderleri olsa Atatürk'ün heykellerini yıkarlar, paralardan Atatürk resmini kaldırırlar, giderler onun heykelini dikerlerdi” ifadelerini kullandı.

Özlü'nün açıklamasına tepki gösteren CHP Başiskele İlçe Başkanı Anıl Acurman, "İkinci yüzyılın eşiğinde görüyoruz ki, gerek büyük şehrin başkanı gerekse küçük kardeşinin derdi hizmet değil, Atatürk ve ilkeleriyle hesaplaşmaktır. Geçtiğimiz günlerde bu ülkenin kurucu değerleriyle 100. yılda hesaplaşma sözleriyle beliren bu çarpık düşünce bugün ise Atatürk ile AKP Genel Başkanı’nın şahsını kıyaslamak gafletine düşmüştür. Hem de bunu Samsun'daki hain saldırıyı akla getirecek bir benzetmeyle yapmıştır. Sayın Özlü'yü derhal bu sözlerinden ötürü özür dilemeye çağırıyoruz. Bilinsin ki, tüm dünyada yüzyılın lideri olarak anılan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten başka lidere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.