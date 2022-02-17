Barış Terkoğlu, Fahrettin Altun'a seslendi: Size bağlı Anadolu Ajansı yalan söyledi

Cumhuriyet gazetesi Barış Terkoğlu, Halk TV'de Sözüm Var adlı programda gazeteci Hülya Kılınç'ın infaz memuru yerine 'ahlak polisi' tarafından cezaevine götürülmesine tepki gösterdi.

Terkoğlu, "Bu fotoğrafın bir kumpas olduğunu iddia ediyorum. Bu fotoğrafı kim çekti? Bu fotoğrafı Anadolu Ajansı muhabiri çekti. Anadolu Ajansı muhabiri nerede çekti? Manisa'da hastanenin önünde çekti. Anadolu Ajansı muhabiri Hülya Kılınç'ın hastaneden çıktığı nereden biliyordu?" diye sordu.

Terkoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a seslenerek, "Size bağlı olan Anadolu Ajansı Hülya Kılınç haberinde yalan söyledi. Ben soruşturmanın sanığıyım. Dava sonuçlandıktan sonra her gün arkadaşlarımız 'bu karar mahkemeye gönderildi mi? Gönderildiyse hemen cezaevine gidelim' dediler. Arkadaşlarımız evlerinden kalktı ve adliyeye gitti. Biz Barış ile metrobüs ile gittik. Hülya direkt adliyeye gitti. Anadolu Ajansı ne yazmış biliyor musunuz? Evinden alındı. Bir daha söylüyorum Fahrettin Bey size bağlı Anadolu Ajansı yalan söyledi" ifadesini kullandı.