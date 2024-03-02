AKP'li başkan toplantıya geç kaldı, kadın yardımcısını azarladı: Niye başlıyorsun?

AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan, basın toplantısına geç kaldı. Doğan’ın geç kalması üzerine İl Başkan Yardımcısı Meral Şirikçi, açıklama yapmak amacıyla gazetecilerin karşısına geçti.

Duvar'daki habere göre, il başkanlığına gelen Doğan, kendisini beklemeden açıklama yapan kadın yardımcısını kameralar önünde "Niye başlıyorsun? Dakikası dakikasına başlanmaz ki" sözleriyle azarladı.

Meral Şirikçi ise Doğan'a "Başkanım yoldan bir arasaydınız çok memnun olurdum. Üzüldük yani dediğinize" karşılığını verdi. Cüneyt Doğan ise "Neyse" diyerek olay geçiştirmeye çalıştı.