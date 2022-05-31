AKP'li Başkan Melek Mosso kararının gerekçesini böyle açıkladı: Uygunsuz durum olabilir diye

Gericiler tarafından hedef alınan Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesi sonrası Isparta Belediyesi Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den tepki çeken bir açıklama daha geldi.

"Orada yapılan bir hareket var. O hareketi yapması toplum tarafından uygun görülmedi. Doğru bir hareket mi? Toplumdan aldığımız bir tepkiden dolayı tedbir anlamında bu kararı verdik. Yine Seda Sayan gibi Işın Karaca gibi Niran Ünsal gibi çok değerli kadın sanatçılarımızla çıkıyoruz yine" diyen Başdeğirmen, “O gece sanatını yaparken uygunsuz bir durum olabilir diye tahmin ederek biz bunu yaptık. Eğer ben bunu yapmasaydım ve o gün keyifsiz şeyler yaşasaydık daha mı iyi olacaktı?” ifadesini kullandı.