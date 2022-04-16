AKP'li başkan istifa etti: 'Toplu istifalar gelebilir'

Bingöl'de AKP Genç İlçe Başkanı Aydın Kalabalık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından istifasını duyuran Kalabalık, "kişisel işlerinin yoğunluğunu ve ailevi sebepleri" gerekçe gösterdi.

Kalabalık'ın istifasını Twitter'dan alıntılayan HDP Bingöl Belediye Meclis Üyesi ve Grup Eş Sözcüsü Ferhat Yıldırım "AKP'de sular durulmuyor. Gün geçmedikçe istifa sesleri duyulmasın. AKP'nin bittiğini gören ya affını istiyor ya istifasını sunuyor. Önümüzdeki günlerde toplu istifa gelebilir" diye yazdı.