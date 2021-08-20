AKP'li Başkan ihaleyi cezaevi arkadaşının oğluna verdi

Batman’ın Gercüş ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Gündüz Günaydın’ın parke taşı ihalesini 2002’de boru hattından kaçak petrol çektikleri iddiasıyla birlikte yargılandıkları cezaevi arkadaşının oğluna verdiği ortaya çıktı.

İhalede belirtilen işlerin yapılmadığı kaydedilirken Başkan Günaydın’ın belediye aracını kullanarak, ihale kapsamında kendi akaryakıt istasyonuna da parke taşı döşediği öne sürüldü. İddiaların doğru olmadığını savunan Günaydın, “Dava 2017’de zamanaşımına uğradı. İhale usulüne göre en düşük teklifi kim verdiyse ona verdik” dedi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre; AKP’li Gercüş Belediye Başkanı Günaydın ve Nuri Gezer hakkında Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Petrol Boru Hattından Hırsızlık” suçundan 2002’de dava açıldı. Olayla ilgili Gündüz Günaydın ve Nuri Gezer’in de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Bir süre tutuklu kalan iki arkadaş daha sonra yargılama sürecinde tahliye edildi.

Haklarında “Boru hattından hırsızlık” suçlamasıyla dava açılan 9 sanık yargılandıkları Cizre 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 8’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasına indirdi. Mahkeme kararında, “Sanıkların bir daha suç işlemekten çekinecekleri hususunda olumlu kanaatin hasıl olmaması” ifadelerini kullanması da dikkat çekti. 26 Kasım 2015’te verilen bu karar temyiz edilince dosya Yargıtay’a gitti.

Dava dosyasının Yargıtay’da incelemesi sürerken 31 Mart 2019 seçimlerinde AKP’den aday olan Gündüz Günaydın, Gercüş Belediye Başkanı seçildi. Başkan Günaydın’ın geçen yıl yaptığı bir ihale dikkat çekti.

“Gercüş Belediyesi yollarına kilitli parke taşı, bordür ve oluk yapım işi” için 22.9.2020’de yapılan ihaleye 4 geçerli teklif yapıldı. İhale şartlarında iş ortaklığı olarak teklif verilemeyeceği belirtilmesine rağmen ihale 1 milyon 223 bin TL bedelle Serhat Gezer ve Şehmus Gezer İş Ortaklığı’na verildi. Şehmus Gezer, Günaydın’ın petrol boru hattını delip petrol kaçakçılığından dolayı birlikte cezaevinde kalan Nuri Gezer’in oğlu.

CİMER’e şikayet

Bu arada Gercüşlü bir yurttaş ihale ile ilgili Başkan Günaydın’ı CİMER’e şikâyet etti. Şikâyet dilekçesinde ihalenin usulsüz yapıldığı, ihalede belirtilen işlerin yapılmadığı ve Başkan Günaydın’ın belediye aracını kullanarak, ihale kapsamında sahibi olduğu akaryakıt istasyonuna da parke taşı döşediği iddia edildi.

Günaydın ise iddiaları yalanlayarak, “Dava 2017’de zamanaşımına uğradı. İhaleyi usulüne göre en düşük teklifi kim verdiyse ona verdik. Parke taşlarının döşemesini başka firmaya yaptırdık. İhale kapsamında ilçe merkezinde iş yapıldı. Hatta ihaleyi alanlara ekstra iş de yaptırdık. Bizi, CİMER üzerinden engelli birinin adına da şikâyet ettiler. Bunlar ilçede bizi çekemeyenler, onlara rant sağlamadığımız kişiler. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Nuri Gezer de “Söylenenler yalan. Ben Günaydın’la aynı partiden de değilim, muhalif partidenim. Ona karşı çalışma bile yaptım. Bunun arkasında AKP İlçe Başkanı ve kardeşi var. Belediye Başkanı ile İlçe Başkanlığı birbiriyle çekişiyor. AKP İlçe Başkanı ile belediye arasında sorun varsa bizi araya koymasınlar” ifadelerini kullandı.