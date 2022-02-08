AKP'li Ayvalı: Paylaşılan faturalar yalan, bizde kettle hep açık, 242 lira geldi

AKP Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, YouTube'da Fatih Atik'in sunduğu ‘Ankara Masası' programına katıldı.

Ayvalı, "Elektrik faturaları abartılıyor. ‘Geçen ay 300 liraydı, bu ay 2 bin lira oldu’ söylemleri gerçekçi değil. Bazı ifadelerin yalan olduğunu, elektrik faturaları üzerinden provokasyon olduğunu düşünüyorum. Ben 115 metrekare evde oturuyorum, 5 kişiyiz. Geçen ay 171 liraydı bu ay 242 liralık fatura geldi’’ dedi.

Ayvalı şunları söyledi:

"Son dönemde bu elektrik faturaları konusu sıkça tartışılıyor. Şimdi sanatçılar vesaire de girdi. ‘'Bizim evde gündüz süpürge de, kettle da devamlı çalışıyor. Elektriği gereksiz açmıyoruz ama, ekstra bir seferberlik ilan edilmiş durum da yok. Biz hiçbir zaman ucuz demedik, asgari ücret de yeterli demedik. Ama geçen ay 300 liraydı bu ay 2 bin lira geldi gibi söylemler gerçekçi değil. Bu anlamda bir provokasyon da aldı yürüdü.''

Ayvalı daha önce katıldığı bir televizyon programında “Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı, bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldık 2010'a kadar” sözlerinin ardından istifa etmişti. Ayvalı, 10 ay sonra partide yeniden aynı göreve getirilmişti.