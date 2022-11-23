AKP'li Aydemir'den Akşener'in 'kumar masası' sözüne tepki

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında muhalefetin "iftira attığını ve dedikodu yaptığını" savundu.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı için kullandığı "kumar masası" sözünü eleştiren Aydemir, "Bugün Meral Akşener denilen Genel Başkan, öyle bir dil kullandı ki en ücra köşede bile pespaye, ağza yakışmayacak bir dil. Hiç yakışmadı. Böyle şey olur mu? Bu nasıl bir dildir? Bu bir Genel Başkan'a yakışır mı? Bu dile devlet teslim edilir mi? Devlet teslim edilirse bir kaos çıkmaz mı?" sorularını yöneltti.

Aydemir, bir cenahtaki insanların bu şekilde karalanamayacağını, bu durumdan millet adına üzüntü yaşadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Şöylesine lügati dar ve ağzını açtığında hakaret eden bir insana, siyasette mesafe aldırmak bu milletin kalitesiyle örtüşmüyor. Bir de bu, hanımefendi, kadın. Daha önce de çok daha ucuz söylemlerde bulunmuştu. Sokakta konuşulmayacak derecede düşük ifadeler bunlar. Kendisini kınıyoruz. Bu tür bir dil kullanan kişi millete ne verebilir. Kınamaya bile değmez bu kadın. Hakikaten ayıp. Bir siyasetçi olarak, siyaseti düşürdükleri şu çukur hal yüreğimizi acıtıyor." (AA)