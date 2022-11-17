Erdoğan'ın 'masayı terk edin' çağrısına Akşener'den ilk açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'e 6'lı masayı terk etmesi için çağrıda bulunmasının ardından Akşener'den ilk açıklama geldi.

Akşener, "Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişeye ilişkin adımlar atmaya kalkıyor. Geçen hafta HDP'yle son derece neşeli bir fotoğraf verip görüşmeler yaptılar. Sonra Demirtaş özel jetle ailesini görmeye gitti. Bu resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış böyle bir çözüm bulmuş. Bizi HDP üzerinden dürtmeye kalkmış. Biz bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın yaptığı zigzaglara alıştık. Masaya oturan, açılım yapan kendileri. Biz Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. İYİ Parti 2017 referandumda çok net tavır koyan insanların kurduğu partidir. Milletimizin geleceğinin heba edileceği bir kumar masasında olmadık, olmayız" dedi. (AA)