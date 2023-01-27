AKP'li Aydemir: Cumhurbaşkanı'mız yüzde 60'lara varan oyla bir dönem daha seçilecek

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar aday olmasına ilişkin tartışmalara değindi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, konuyla ilgili daha önceki açıklamalarına atıfla Aydemir, Erdoğan'ın tekrar aday olmasıyla ilgili hiçbir engel olmadığını söyledi.

'Altılı Masa'nın zihniyetinde vesayet var'

Altılı Masa'nın dünkü açıklamasına işaret eden Aydemir, "Şimdi o günlerdeki söylediklerini ve belgelerini unutarak bu konuyu tekrar gündeme getiriyorlar. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bunlar mağlubiyeti peşinen kabul ettiklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın tartışmasız seçileceğini gördükleri için ipe un seriyorlar. Bu Altılı Masa'nın zihniyetini gösteriyor. Altılı Masa'nın zihniyetinde vesayet var" diye konuştu.

Daha önceki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de "bazı askeri, medya ve sivil toplum örgütlerinin vesayet unsuru" olarak seçimlere müdahale etmeye çalıştığını söyleyen Aydemir, bu anlayışın başka bir versiyonunun şimdi yine aynı işlevi gördüğünü ifade etti.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görecekseniz, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Allah'ın izniyle ve milletimizin teveccühüyle yüzde 60'lara varan oy oranıyla bir dönem daha cumhurbaşkanlığımızı yapacak. Bunu gördükleri için, o korkuyla endişeyle şimdi gelmişler böylesine absürt, saçma sayılabilecek ve özellikle milli iradeye hakaret içeren ifadelerle milletin önüne çıkıyorlar. Sandık geliyor, sandıkta hesap görülecek."