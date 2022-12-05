AKP'li Aydemir: CHP ABD'den getirdiği danışmanlarla Ali Babacan'ı da paspas etti

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" programındaki açıklamalarına değindi.

Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin'i başdanışmanı olarak duyurmasını hedef alan Aydemir, "Dağ fare doğurdu ama dağ başka bir şey daha doğurdu. O da ABD'li iki danışmanı milletle tanıştırdılar. Danışman diye tanıttığı adamı Türkiye'ye bile getiremediler. Bir diğer danışman ise Ermenistan ekonomisini perişan etmiş birisi. Sosyal politikalardan sorumlu danışmanı ise FETÖ'ye destek veren veya PKK'yı aklamaya yönelik paylaşımlar yapmış biri" diye konuştu.

Program üzerinden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da hedefine alan Aydemir, "CHP Genel Başkanı ve CHP Genel Merkezi bunları hiçe sayıyor? Ne kadar ayıp bir şey. CHP, ABD'den getirdiği danışmanlarla Ali Babacan'ı da paspas etti. Bu program aynı zamanda Ali Babacan'a yönelik 'senden bir şey olmaz' girişimidir. İşte böyle adamın başına ABD'den iki devşirme getirir, sonra seni paspas yaparlar" ifadelerini kullandı.

Aydemir, "Yahudi asıllı bir danışmanla veya Daron Acemoğlu gibi isimlerle milliyetçilikten bahseden İyi Parti'ye de mesaj verildiğini" öne sürdü. (AA)