Batırel'den özür: Daron Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni vizyon belgesi kapsamında danışmanlığını yapacak olan Daron Acemoğlu’nu ırkçı sözlerle hedef alan Necmettin Batırel, söz konusu paylaşımını silerek, özür diledi.

Batırel'in paylaşımı şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir şeklinde attığım tweet yanlış yoruma yol açmıştır. Acemoğlu ve CHP liderinden özür diliyorum.

Benim Ermeni cemaatine yönelik ırkçı bir yaklaşımım olamaz, attığım tweetin bu şekilde yorumlanması üzerine bu açıklamayı yapma gereğini duydum. Yıllarca Kapalıçarşı'da kuyumculuk yaparken, ermeni meslektaşlarımla uzun süre ticari hayatım olmuştur, hiçbir problem yaşamadım."



Batırel, "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diye yazmıştı.