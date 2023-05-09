AKP'li Arınç: Bazı hatalar yapmış olabilir, Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil

Erzurum'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mitingine düzenlenen taşlı saldırıya tepki gösteren eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 'Şiddet dili siyasetin içinde olmamalı' dedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Arınç, AKP Manisa İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Manisa'da seçim çalışmalarını yürüten Arınç, AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle sahada olduğunu belirtti.

'Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor'

Arınç, isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı eleştirdi. Arıç şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlar Kurulu'ndan bir karar alınırdı ve ilgili bakanlıklar o kararı uygulardı. Bu kararları uygulayan bakanların 'Ben yaptım' demeleri yanlış. Bunu diyen arkadaşlarımın şahıslarına büyük saygım var ama hükumetin kararını kendi faaliyetleriymiş gibi bahsetmeleri doğru değildir. Ben yaptım diyen arkadaşlar şimdi yüzde 1'i bile bulamıyor. Ben kendilerine de söyledim, 'Gövdeden ayrılmayın' dedim."

'Bazı hatalar yapmış olabilir'

"Bana yapılanlara rağmen, AK Parti'de kalmaya devam edeceğim" diyen Arınç, "Burası benim evim, muhalif değilim. İnsan evinin yıkılmasını ister mi? Parti içinde eleştiri hakkımı da kullanırım" dedi.

"Bazı hatalar yapmış olabilir diye Cumhurbaşkanımıza sırt çevirmek doğru değil" diyen Arınç, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da şöyle konuştu:

"Bizim liderimiz ve Cumhurbaşkanı adayımız kadar liderlik gösterebileceğini sanmıyorum. Çünkü resmi olarak 7 tane ortağı var. Her biri farklı görüşten."

'Şiddet dili siyaset olmamalı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginin taşlanmasına yönelik soruyu yanıtlayan Arınç, "Şiddet dili siyasetin içinde olmamalı. Bu sokağa da yansır. Adam dövmek, insan taşlamak çok çirkin. Kim yaparsa tam tersi bir sonuç alır. Bu şiddet diline muhatap olan mağdur olur. Milletimiz de mağduru sever" dedi.

'Benim ağzıma biber sürüldü, sen çok televizyonlara çıkma denildi'

Arınç, 'Millet İttifakı'nın HDP, Cumhur İttifakı'nın Hüda Par'la işbirliği yaptığına' ilişkin bir soruyu yanıtlarken de "Benim ağzıma biber sürüldü, sen çok televizyonlara çıkma denildi" ifadelerini kullandı ve "HDP şimdi Yeşil Sol diye bir partide seçime giriyor. Muhafazakar Kürt kardeşlerimin yeşille işi olur da solla olmaz. HDP'nin tamamının Yeşil Sol'da temsil edileceğini düşünmüyorum" dedi.

'Cengiz Çandar, Hasan Cemal'e saygı duyuyorum'

2015 yılındaki seçimlerde HDP'nin 11 bileşenle birlikte olarak barajı geçtiğini söyleyen Arınç, 14 Mayıs seçimlerinde Yeşil Sol Parti'nin adaylarının atama usulü meclise girdiğini ileri sürdü ve şu ifadeleri kullandı:

"Bazı adayları meşhur, Cengiz Çandar, Hasan Cemal gibi. Ben onlara saygı da duyuyorum. Türkiye'nin demokratikleşmesinde katkıları vardır.

HDP'yle, Yeşil Sol'la birlikte olanların Hüda Par'a diyecek hiçbir şeyleri olamaz.Cumhur İttifakı'na katılana kadar hiçbir şey yoktu. Sonra vay Hizbullahçılar dediler. 10 senedir var olan bir parti HÜDA PAR. Yalan söylüyorlar."