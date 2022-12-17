AKP'li Alpay Özalan'dan video: Akşener ve İmamoğlu tiyatro başlattı

AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ceza kararının açıklanmasının ardından bir video yayınladı.

Sosyal medyadan yayınladığı videoda Özalan, "Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener, kesinleşmemiş bir karar üzerinden sinsi bir oyuna kalkıştı. Yargı süreci devam ederken Meral Akşener CHP'yi sollamak, Ekrem İmamoğlu da adaylığı kapmak için bir tiyatro başlattı" dedi.

AKP'li Alpay Özalan videoda şunları söyledi:

"CHP'li Ekrem İmamoğlu'yla Meral Akşener, kesinleşmemiş bir karar üzerinden sinsi bir oyuna kalkıştı. Yargı süreci devam ederken Meral Akşener CHP'yi sollamak, Ekrem İmamoğlu da adaylığı kapmak için bir tiyatro başlattı. Neymiş, engelleniyormuş. Gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanını kim, neden engellesin? Hatta son zamanlarda CHP tabanı bile yerden yere vuruyordu. Aklınca ucuz kahramanlıkla sönmüş bir balonu şişireceklerdi. Fakat balon patladı. Sözde mağdurlar ama sevinçten havalara uçuyorlar, kahkahalar atıyorlar hatta çak yapıyorlar.

Adaylığı oldubittiye getirmeye çalışmaları herkesi uyandırdı. Kılıçdaroğlu'na darbe yapmaya çalışmaları da cabası. İmamoğlu Genel Başkanı'nı Akşener de çok saygı duyduğu ortağını sırtından hançerledi. Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da olduğunu bile bile herkesi Saraçhane'ye çağırdılar. Daveti yaparken tek amaçları Kılıçdaroğlu'nu linç ettirmekti.

'Muhalefetken birbirine darbe yapmaya çalışanları gördük'

Planın sonunda İmamoğlu parlatılacak, Akşener de CHP'nin oylarına konacaktı. Ama her şeyi eline yüzüne bulaştırdılar. Düşünün Kılıçdaroğlu bile çekilen operasyonu anladı, Almanya'dan jet hızıyla döndü, koltuğunu kurtarmaya çalıştı. Muhalefetken birbirine darbe yapmaya çalışanları gördük. Parlamenter sistemin zararlarını hatırladık. Bu halleriyle 'Birlikte ülke yöneteceğiz' diyorlar! İttifakınızdan hiçbir halt olmayacağını herkese gösterdiğiniz için teşekkür ederiz!"