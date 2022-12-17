İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı sonrası Meral Akşener'in attığı adımların CHP yönetimini kızdırdığı ifade ediliyor.

Halktv yazarı İsmail Saymaz, konuya ilişkin yazısında bir CHP'li yetkiliyle konuşurken, ilgili isim "Ekrem’i niye harcayalım? Ekrem’e ihtiyacımız var. Ekrem’i seviyoruz. Ama CHP’nin adayını belirleme yetkisi kimin elinde? CHP'lilerin. Parti Meclisi ile milletvekili grubu adayı belirleyecek." ifadesini kullandı.

Saymaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ekrem İmamoğlu, geçen çarşamba günü davada mahkumiyet çıkacağını anlayınca Saraçhane’de toplanma çağrısı yaptı.

Akşener, derhal Ankara’dan İstanbul’a geçti.

Destek için İBB’ye geldi.

O akşam Akşener ve İmamoğlu, Saraçhane’de otobüsten halka seslendi. İmamoğlu’nun konuşması cumhurbaşkanı aday adaylığının ilanıydı sanki.

Ertesi gün de Saraçhane’de, Altılı Masa’nın beş lideri kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, “Hiçbir güç İmamoğlu’nu İstanbul’a hizmetten alıkoyamaz” dedi ve İmamoğlu’nu belediye başkanı olarak konumlandırdı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, birbirlerine karşı saygılı fakat belli ki mesafeliydiler.

Buna karşın Akşener, konuşması süresince yanında ve elinden tuttuğu İmamoğlu’na “16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye’nin de senin yanında olduğunu Saraçhane’de görüyoruz” dedi.

Bir genç kızın verdiği atkıyı İmamoğlu’na teslim etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ceza çıkmayacağını düşünerek ve büyük bir öngörüsüzlükle duruşmanın görüldüğü gün Berlin’de olması, Akşener’e inisiyatif alanı açtı.

Siyaset boşluk kaldırmaz.

Akşener, işte bu boşluğu doldurdu.

Sanki Akşener, muhalefetin tek lideriydi.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmadığını belli eden Akşener, gönlünden geçen ismin İmamoğlu olduğunu ortaya koydu. İki gün üst üste yapılan Saraçhane mitingleri CHP yönetimini rahatsız etti.

“Akşener’in partimize dönük atağı”

CHP’li üst düzey bir yetkili, Akşener’i şu şekilde eleştiriyor:

“Biz iki şey gördük. Bir: Meral hanımın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral hanım belirlemeyecek. Meral hanımın masaya aday getirme hakkı var ama aday belirleme hakkı yok. Saraçhane’de İmamoğlu belediye başkanı olarak yerinde kaldı ve ‘Sen belediye başkanı olarak değerlisin’ dediler. Ekrem, bizim Ekremimiz. Ekrem’i niye harcayalım? Ekrem’e ihtiyacımız var. Ekrem’i seviyoruz. Ama CHP’nin adayını belirleme yetkisi kimin elinde? CHP'lilerin. Parti Meclisi ile milletvekili grubu adayı belirleyecek.

İki: Parti içine yapılan şeyin çok hoş karşılanmadığını gördük. Meral hanım CHP’lilerden övgü almadı. Biz İyi Parti içine karışırsak hangi tepkiyi alacaksak, o da böyle girdi, ne olduğunu gördük.”

CHP’li yetkiliye, İmamoğlu’nun duruşmasının görüldüğü gün Kılıçdaroğlu’nun neden Almanya’ya gittiğini sordum.

Şöyle dedi:

“Gündemimizi duruşmaya göre belirlemeyiz. Çünkü duruşma öncesinde Jeremy Rifkin’le tarih belirlendi, Almanlarla konuşuldu, yerler saptandı. Üniversiteler gündemini belirliyor Noel öncesi. Basite alınacak şey değil. Uluslararası gezi yapıyoruz.”