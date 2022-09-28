AKP'li Ali Ayrancı insan kaçakçılığından tutuklandı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Eylül 2020'de ‘Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek Projesi' için 45 kişiyi yurt dışına göndermiş, ancak gidenlerden sadece 2 kişi geri dönmüştü.

Soruşturma konusu olan olayın ardından 28 belediyenin adı daha gri pasaportla insan kaçakçılığı yapmak suçlamasına karışmıştı.

Gri pasaport skandalı soruşturmasında eski Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Bingöl'ün Servi beldesinin eski Belediye Başkanı Ali Ayrancı tutuklanmış, iki isim de daha sonra serbest bırakılmıştı.

Malatya 10. Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ayrancı için yeniden tutuklama kararı verdi.

Bingöl'de yakalanan Ayrancı, cezaevine gönderildi.