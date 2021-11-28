AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan işçileri dövdü iddiası

İlave TV sunucusu Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından darp edildiğini iddia eden bir işçinin görüntülerini paylaştı.

Görüntülerde kanlar içinde konuşan işçi, Sayan ve korumalarının kendisine ve formenine şiddet uyguladığını söyledi.

Görüntülerde konuşan işçi, "Ben şantideye çalışan bir işçiyim.Belediye başkanı buraya geldi. Bir şeyler sordu, ben de insan gibi cevap verdim. Ondan sonra yanındaki korumaları bana saldırdı. Belediye başkanı da bizim formenimize saldırdı, birer tokat vurdu. Ben insan gibi davrandım. Kötü bir şey demedim" ifadelerini kullandı.