AKP’li adayın babası bir kadını darp etti: 'Seni öldüreceğim' dedi

AKP Uşak Milletvekili adayı Hilal Sabancı’nın babası Fikret Sabancı’nın Uşak’ta Tülin Koyutürk isimli bir kadına saldırarak darp ettiği iddia edildi.

BirGün'den Berkay Sağol'un haberine göre, keserle saldırıya uğradığını belirten Tülin Koyutürk, hastaneye kaldırılmasının ardından emniyete giderek Fikret Sabancı’dan kasten yaralama suçundan şikâyetçi oldu.

Koyutürk, emniyetteki ifadesinde yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

“Fikret Sabancı benim komşum olur. Kendisinin benimle husumeti vardır. 17 Nisan 2023 günü saat 17.15 sıralarında Fatih Mahallesi’ndeki boş arsada belediyenin bilgisi dâhilinde gönüllü olarak sokak köpeklerine bakmak için gittiğim esnada sarı bir hafriyat kamyonu gördüm. Bu kamyonun şoförüne ‘ne oluyor burada’ diye sordum. O tanımadığım erkek şahıs bana ‘Fikret abi söyledi bunları buraya dökeceğim’ diye söyledi. Ben şahsa kamyonun üzerinde yüklü olan malın moloz olduğunu buraya dökmemesi gerektiğini söyledim.”

Yaşadıklarını anlatan Koyutürk, “Konuştuktan sonra Fikret geldi. Ben şahsı görür görmez elindeki keseri kaldırarak ‘Seni öldüreceğim ölümün benim elimden’ diye söyledi ve keseri kafama vurdu. Ben yere düştüm Fikret ben kalkamadan keser ile tekrar kafama vurdu. Bu esnada hafriyat kamyonu hemen oradan uzaklaştı. Fikret ise yürüyerek oradan ayrıldı. Polisi, ambulansı aradım. Boş arsada çıkıp yola doğru ilerlerken Fikret kendi evinin kapısından tekrar bir hışımla çıktı ve bana ‘Seni öldüreceğim sen görürsün bak’ diyerek tekrar beni darp etti. Benim sol gözüme iki defa yumruk attı” dedi.

'Seni öldüreceğim dedi'

Koyutürk ifadesinde son olarak şunları dile getirdi:

“Fikret beni daha da darp edecekti ancak ikametinden karısı ve çocukları geldi. Ben uzaklaşırken Fikret bana hitaben ‘Seni öldüreceğim’ diye söyledi. Şikâyetçiyim.”