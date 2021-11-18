AKP'li 'aday adayı' tüm ihalelerini AKP'li belediyelerden almış

İstanbul Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Fatih Erol’un yönettiği şirket, AKP’li belediyelerden çok sayıda ihale aldı. Şirket son üç yılda, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nden 7, Eyüpsultan Belediyesi'nden 2, Sultangazi Belediyesi'nden ise 4 ihale kazandı.

Cumhuriyet'ten Tuğba Özer'in haberine göre, Avukat Fatih Erol 2014 yılında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı için AKP’den aday adayı olmuş ancak aday gösterilmeyi başaramamıştı. Erol’un yönetim kurulu başkanı olduğu FSM İletişim Organizasyon AŞ isimli şirket ise ihalelerinin tamamını AKP’li belediyeler ve bakanlıklardan aldı.

Şirket sadece son üç yılda kazandığı 20 ihalenin yedisini daha önce aday adayı olduğu AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden, ikisini Eyüpsultan Belediyesi’nden ve dördünü de Sultangazi Belediyesi’nden aldı. Küçükçekmece, Güngören, Kâğıthane Belediyeleri de Erol’un önceki yıllarda çok sayıda ihale aldığı AKP’li belediyeler arasında.