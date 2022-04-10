AKP'li 23 kişinin gezi masrafı belediye kasasından karşılandı

AKP’li Osmangazi Belediyesi bütçesinden Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile 6 AKP milletvekilinin de aralarında yer aldığı 23 kişinin gezi masrafları karşılandı. Belediyenin kasasından toplam 192 bin 611 TL ödendi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Osmangazi Belediye Meclisi Üyesi Sefa Yılmaz’ın, belediyenin Denetim Komisyonu Raporu’na karşı hazırlandığı şerh raporunda, “Denetim Komisyonu çalışmaları sırasında yaptığım incelemeler neticesinde kamu zararı oluşmasına neden olduğu görüşünde olduğum harcamaların yapıldığını tespit ettim” ifadelerini kullandı.

AKP'li belediyenin en dikkat çeken harcamalarının başında ise Özel Kalem Müdürlüğü’nün 27 Ekim 2021 tarihli ve 192 bin 611 TL’lik fatura oldu. Raporda bu harcamaya ilişkin “Ödeme Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Ağrı, Muş ve Bingöl’ü ziyaret programı çerçevesinde Seyahat Rehberi Turizm Şirketi’ne yapılmıştır. Bu geziye AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile üç kişilik belediye personelinin yanı sıra AKP Bursa Milletvekilleri Muhammet Müfit Aydın, Ahmet Kılıç, Osman Mestan, Refik Özen, Zafer Işık, Hakan Çavuşoğlu ile koruması ve Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur da katıldı” denildi.

Ayrıca AKP’lilerin ve belediye yetkililerin gittikleri kentin en lüks otellerinde kaldıkları ve gezi esnasında bir binek araç, bir minibüs ve bir de lüks minibüs kiralandığı belirtildi. Raporda yer alan bilgilere göre, geziye katılan 23 kişinin uçak bileti, transfer giderleri ve 6 günlük yemek ve otel giderleri olan toplam 192 bin 611 TL, AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin kasasından ödendi.

Gezi organizasyonu için ödeme yapılan Seyahat Rehberi Turizm Şirketi’nin ortağının ise AKP'li belediyenin gezisine de davet edilen Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur olduğu belirtildi.