Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret artışına dair konuştu.
Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
AKP'den yeni asgari ücret açıklaması: Enflasyon tahribatını ortadan kaldıracağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız' dedi.
Haber Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret artışına dair konuştu.
Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi.