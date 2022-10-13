AKP'den yeni asgari ücret açıklaması: Enflasyon tahribatını ortadan kaldıracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 'Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız' dedi.

Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücret artışına dair konuştu.

Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız" dedi. 

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