Erdoğan'ın kuzeni tarih verdi: Asgari ücrete ara zam iddiası

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni olan 'gazeteci' Cengiz Er'in sitesi, asgari ücrete kasım ayında zam yapılacağını ve 6 bin 700 liraya yükseleceğini iddia etti.

Haber Merkezi

Asgari ücrete zam tartışmalarına ilişkin Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu haber sitesi, kasım ayında ara zam iddiasında bulundu.

İddiaya göre, asgari ücret yapılacak üçüncü zamla birlikte 6 bin 700 lira olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret artış oranı tartışmalarıyla ilgili, “Ekim-kasım-aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” açıklaması yapmıştı.

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Asgari ücret 9 bin lira olacak iddiasına ilişkin açıklama geldi