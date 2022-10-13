Erdoğan'ın kuzeni tarih verdi: Asgari ücrete ara zam iddiası

Asgari ücrete zam tartışmalarına ilişkin Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu haber sitesi, kasım ayında ara zam iddiasında bulundu.

İddiaya göre, asgari ücret yapılacak üçüncü zamla birlikte 6 bin 700 lira olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücret artış oranı tartışmalarıyla ilgili, “Ekim-kasım-aralık, bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon, bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” açıklaması yapmıştı.