AKP'den Yassıada'ya lüks otel: Kral dairesi fiyatı 76 bin

AKP iktidarı tarafından ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen Yassıada'da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Adaya kongre ve toplantılar için gelen misafirlere yönelik olarak bir otel inşa edileceği duyurulmuştu. Müze, kongre salonu ve cami gibi yapıların inşa edildiği adadaki bu otelin ismi "Katre Island Hotel" oldu.

Rezervasyon almaya başlayan otelin tanıtım yazısı bir turistik otelden farksız:

“Deniz, baştan çıkarıcı yüce bir güç… Görkemli Marmara Denizi’nin ortasında yer alan Katre Island Hotel’de hayatı uyum içinde yaşıyoruz. Bakışlarınızı sonsuz maviye çevirin ve içinizi denizin taze tuzlu kokusuyla doldurun. Kalbinizi ve ruhunuzu doğanın senfonisine, martı seslerine ve kayalara çarpan dalgaların ritmine açın; senfoninin bir parçası olun.”

Serbestiyet.com'dan Mustafa Ali Aykol’un haberine göre, işletmesini Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş.nin yaptığı otel 125 odadan oluşuyor ve otelde kapalı yüzme havuzları, spa ve sauna da bulunuyor. Lüks otelde rezervasyonların yapıldığı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un sahibi olduğu ETS Tur’un sitesine göre oda fiyatları 1,383 TL’den başlıyor ve 2,025 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Otelin Kral Odası’nın fiyatı ise ETS tur sitesinde iki kişi için 76 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.