AKP'den üyelik oyunu: Önce üye yaptılar sonra arayıp üyelik teklifinde bulundular

Üye sayısını arttırmak için AKP ile ilişiği olmayan kişileri haberleri dışında partiye üye yapan AKP, yine benzer bir haberle gündemde.

soL'a ulaşan bir yurttaş, bugün öğle saatlerinde AKP tarafından arandığını ve kendisine 'AKP'ye üye olmak ister misiniz?' sorusunun iletildiğini aktardı. Söz konusu teklifi reddetmesi üzerine ise AKP adına arayan şahsın 'Sizi AKP'ye üye yapalım, siz de yükselirsiniz' dediği öğrenildi.

Gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından durumdan şüphelenen yurttaş, yaptığı sorgulama sonucu bilgisi dışında AKP üyesi yapıldığını öğrendi. Bu zamana kadar AKP ile herhangi bir ilişiği olmadığını vurgulayan yurttaş, sorgulama işlemi ile birlikte AKP üyesi yapıldığını öğrendi.

Yurttaş, AKP'nin Yenimahalle Teşlatı'nın 1. dönem aktif üyesi olarak gözüktüğü aktardı, Söz konusu olayın kendi haberi dışında geliştiğini ve böyle bir durumun kabul edilemeyeceğini belirtti.