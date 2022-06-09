AKP'den skandal talimat: 'Kim hangi internet sitesine giriyor, saat başı gönderin!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, fişleme iddiasında bulundu.

"Cumhuriyet tarihinin en önemli fişleme skandallarından biriyle karşı karşıyayız" diyen Adıgüzel, "BTK, 313 servis sağlayıcısından 'gizli' ibaresiyle internet abonelerinin TC kimlik numaralarını, adreslerini, hangi saatte, hangi siteye girdiğini ve ne kadar kaldığını saat başı göndermesini istedi" ifadesini kullandı.