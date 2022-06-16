AKP'den Şenyasar ailesine skandal teklif

Gazeteci Barış Terkoğlu, 14 Haziran 2018 tarihinde seçim çalışmaları sırasında üçü Şenyaşar ailesinden olmak üzere 4 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama yaptı.

Halk TV'de "Sözüm Var" programında konuşan Terkoğlu, Anadolu Ajansı'nın olay günü geçtiği haberi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerini hatırlatarak "Türkiye'ye teröristler saldırdı" şeklinde lanse edilmesine ilişkin olarak AKP Urfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın özür dilediğini ve olayın aslını anlattığını söyledi.

'Cumhurbaşkanı da dahil herkes biliyor, bunu biliyoruz'

Barış Terkoğlu Fakıbaba'nın Cumhurbaşkanı bizzat arayarak, "Burada bir terör hadisesi yok diye. Yanlış aileye taziyeye gidildi" dediğini aktardı. Terkoğlu, "Cumhurbaşkanı da dahil herkes biliyor bu hadiseyi. Bunu biliyoruz" dedi.

'Fakıbaba'nın kaldığı konukevi basıldı'

Terkoğlu önemli iki bilgi vereceğini söyleyerek, "Ahmet Eşref Fakıbaba 'terör hadisesi değildir' dedikten sonra tehdit edildi, demiştim. Ahmet Eşref Fakıbaba bunları açıkladığı günün akşamında Urfa'da devlet konukevinde kalıyor. O konuk evini 50 kişi basıyor. Bu hadise gerçekleştikten sonra. Bu olayları gerçekleştiren milletvekilinin yandaşları tarafından. Neyse ki kendisinin korumaları var. Basamıyorlar odasını. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili. Ne yapacaksınız? Hastanedeki gibi linç mi edeceksiniz?" dedi.

'Erdoğan Özhaseki'yi görevlendirdi'

Olayın Urfa'da büyük rahatsızlık yarattığını ifade eden Barış Terkoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi görevlendirdiğini söyledi. Terkoğlu, "Mehmet Özhaseki bu sorunu çözmek üzere görevlendirilmiş. Şenyaşar ailesinin hayatta kalan ailesiyle temas kurulmaya çalışılmış. İlk temas Urfa Valiliği'nde kuruluyor" dedi.

'Siz bu şikayetinizi geri çekin, adalet nöbetinizi bırakın biz gerekeni yapacağız'

Terkoğlu açıklamalarına, "AKP'li kritik bir isim ile Şenyaşar ailesi arasında bir görüşme yaşanıyor. Diyor ki, siz adalet nöbeti tutuyorsunuz. Bu olay sürdükçe biz de zor durumda kalıyoruz. Bu sorunu çözmek istiyoruz diyorlar. Şenyaşar ailesini AKP'nin genel merkezine davet ediyorlar. Orada ilk görüşme gerçekleşiyor. Aile dinleniyor ne olduğu anlatılıyor. İkinci bir görüşme daha yaşanıyor. Bir dosya hazırlanmış ve dosyada Şenyaşar ailesine ahlaksız bir teklif sunulmuş. Siz bu şikayetinizi geri çekin, adalet nöbetinizi bırakın biz gerekeni yapacağız. İki kardeşiniz tutuklu biliyorsunuz. Onu da serbest bıraktıracağız" diye devam etti.