AKP'den seçim tarihine ilişkin ilk açıklama

AKP'nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin seçimle ilgili herhangi bir şey konuşmadığını söyledi.

Hürriyet’ten Hande Fırat, bugünkü köşe yazısında Yavuz’un ifadelerine yer verdi. Buna göre AKP'li isim şunları söyledi:

"Biz şu an can kurtarma derdindeyiz. Şu ana kadar seçimle ilgili herhangi bir şeyi toz zerresi kadar bile konuşmadık. Bunu konuşmaya utanırız.

Hepimiz deprem bölgesindeyiz. Bu felaketin ortasında bunu konuşmak abesle iştigal, giden canlarımıza hakarettir. Bunu konuşanlar kafaları bulandırmaya çalışıyorlar."