AKP'den SADAT ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "terörist yetiştiriyor", "seçim güvenliğini hedef alıyor" dediği SADAT gündem olmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu'nun önüne gittiği SADAT'a AKP’li yetkililer tarafından bir ziyaret gerçekleştirildi. AKP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Mustafa Günaydın’ın SADAT ziyaretindeki fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda "İlçe Başkanımız Mustafa Günaydın, ana muhalefet partisi liderinin baskın yapmaya kalktığı, Bölgemizde faaliyet gösteren, milli ve manevi değerlere önem vererek savunma sanayii alanında ülkemizi yurtdışında başarı ile temsil eden güzide kuruluşumuz SADAT’ımızı ziyaret etti" denildi.