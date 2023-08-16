AKP'den partideki istifalara ilişkin açıklama

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Denizli ve ülke genelinde yaşanan istifalar hakkında konuştu.

Yılmaz, "Önümüzdeki yerel seçimlerde yeni bir başarı öyküsü yazmak istiyoruz. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için teşkilatlarımızdan aday olmak isteyen arkadaşlarımızın, MYK tarafından belirlenen son müracaat tarihi 24 Ağustos 2023’tür. Son müracaat tarihi 24 Ağustos olduğu için bu konuda niyetleri ve hedefleri olan arkadaşlarımız, ilçe başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımız yavaş yavaş istifa etmeye başlamış olabilirler. Denizli’de de istifa etmiş olanlar, bu hedefle yapmış olabilirler. Sadece Denizli’de değil, tüm Türkiye genelinde istifalar var" dedi.

Bugün AKP Denizli İl Başkanlığı'nda 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etmişti. Kütahya'da da 2 günde 2 AKP ilçe başkanı istifalarını sunmuştu.