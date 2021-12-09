AKP'den operasyon hazırlığı: 'Hedefte muhalefet partileri yöneticileri ve belediyeler var'

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan "Türkiye’yi neler bekliyor?" başlığıyla yayımlanan bugünkü köşe yazısında muhalefet partilerinin belediyelerine ve yöneticilerine operasyon yapılacağı bilgisini paylaştı.

Pehlivan, telefonda görüştüğü eski bir emniyet müdürünün kendisine muhalefet partilerinin belediyelerine "yolsuzluk" operasyonları hazırlığı olduğunu söylediğini aktardı.

Pehlivan söz konusu emniyet müdürünün kendisine anlattıklarına köşesinde şöyle yer verdi:

"HDP ve PKK konularının kaşınabileceğini düşünüyorum. HDP’yi daha da şeytanlaştırıp ona destek veren muhalefet partilerini sıkıştırmak isteyecekler. Yargı üzerinden ‘örgüt’, ‘casusluk’, ‘gizli bilgi’ tutuklamalarını bol miktarda kullanmalarını bekliyorum. Muhalefet partilerinin belediyelerine de ‘yolsuzluk’ operasyonları hazırlığı var, bana kalırsa. Bu yolla muhalefeti sarsmayı amaçlayacaklar. Ama hani hep dile getirilen ‘büyük bir suikastı’ beklemiyorum. Bunun toplumda karşılığının olmayacağını, kimsenin başarı hanesine yazılmayacağını biliyorlardır."

'Muhalefet partisi yöneticilerine operasyon yapılacak'

Pehlivan ayrıca B Yüzü programında AKP'de 9 yıl görev yapmış, Erdoğan'ı yakından bilen bir politikacının kendisine, "Muhalefet partilerinin bazı yöneticilerine 'FETÖ' ve ajanlık suçlamasıyla operasyon yapılacak" dediğini de dile getirdi.