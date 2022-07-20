AKP'den Nasuh Mahruki'ye tazminat davası

AKP avukatları Muammer Cemaloğlu ve Burhanettin Sevencan, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarını yargıya taşıyarak tazminat talebinde bulundu.

Asliye hukuk mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Mahruki'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, AKP hakkında "katlanılması mümkün olmayan suç isnadı ve iftiraların yer aldığı açıklamalar" yaptığı öne sürüldü.

Mahruki'nin, "gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yönlendirme ve toplum nezdinde partinin itibarını zedeleme kastıyla paylaşımlar yaparak, partinin kişilik haklarını alenen ihlal ettiği" iddia edilen dilekçede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Partinin bu denli çirkin ve mesnetsiz ithamlara maruz kalması, kurumsal kişiliğine zarar vermektedir. Bu asılsız isnatlarla müvekkil partinin adı, kişiliği, onur ve saygınlığı rencide edilmiş, itibarı zedelenmiş ve değerlerinin ihlali sonucunda manevi zararlar oluşmuştur. Paylaşımlar, bugün itibarıyla okunmaya halen devam edilmektedir. Müvekkil parti bir yandan hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde siyasi faaliyetlerini, hedeflerini yerine getirmeye devam ederken, bir yandan bu asılsız iddialarla uğraşmak zorunda bırakılmaktadır. Parti aleyhinde paylaşımlar yapılarak eleştiri, düşünce özgürlüğü sınırları aşılmış, iddialar asılsız suç isnadı boyutuna ulaşmıştır."

"Partinin siyasi pozisyonu ve toplumdaki konumu gereği manevi değerlerinin açıkça zarar gördüğü'' kaydedilen dilekçede, bu kapsamda "partinin kişilik hakları ve saygınlığına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle davalı Mahruki'nin 50 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.