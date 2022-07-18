AYM'den Kılıçdaroğlu'na tazminat cezası kararı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2010 yılında katıldığı televizyon programında dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkında yolsuzluk iddialarında bulunmuştu. Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından hakkında tazminat davası açmış ve davada Kılıçdaroğlu ‘suçlu’ bulunarak 12 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilen tazminat cezası Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) döndü. Kılıçdaroğlu’nun tazminat kararını AYM’ye taşıması üzerine, AYM ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.

'İfade özgürlüğü ihlali'

Kılıçdaroğlu’nun, söz konusu konuşmada olaya ilişkin şüphelerini açıkladığı, soruşturma açılması çağrısında bulunduğu aktarılan kararda “Dava konusu sözler, mahkemeler tarafından olayın koşulları gözetilmeksizin değerlendirme konusu yapılmıştır. Mahkemeler, başvurucunun ifade özgürlüğüne yapılan müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığını ve dolayısıyla demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olduğunu ikna edici bir şekilde, ilgili ve yeterli bir gerekçe ile ortaya koyamamıştır” denildi.