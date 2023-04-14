AKP’den milletvekili aday adayı olmak için istifa eden İl Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı

AKP'den milletvekili adaylığı için başvuran ve listede yer verilmeyen eski Hatay İl Sağlık Müdürü Mustafa Hambolat hakkında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının depremde 72 kişiye mezar olmasına ilişkin soruşturmada yakalama kararı çıkarıldı.

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Hambolat'a, bu gelişmeler sonrasında listelerde yer verilmedi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Hambolat, Doğramacı ve Nihat Kılıçlar hakkında yakalama kararı çıkardı.

Avukat Mehmet Şükrü Yılmaz, binanın depreme dayanıksız olduğu yönündeki rapora rağmen “Esnaf mağdur olacak” diye yıkılmadığını hatırlatarak, şüphelilerin tutuklanması gerektiğini söyledi.