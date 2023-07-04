AKP'den memur maaşı açıklaması: 'Bu hafta Meclis'e sunacağız'

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, memur maaşlarına yönelik olarak açıklamada bulundu.

TGRT Haber'in aktardığına göre; Akbaşoğlu, en düşük memur maaşıyla ilgili yasa teklifinin bu hafta Meclis'e sunulacağını ifade ederek "Memur maaş zam teklifini bu hafta Meclis'e sunacağız" dedi.

Akbaşoğlu'nun TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama şöyle konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"En düşük memur maaşının net 22 bin TL olacağını ifade etmiştik, inşallah bu hafta içerisinde yarın enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz ve bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız.”