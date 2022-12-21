AKP'den Meclis'te emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı. Genel Kurul’da gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, elektrik faturalarının yüksek geldiğini gündeme taşıyarak, “Vatandaş bu elektrik faturalarının altında eziliyor. Özellikle esnafımız çok sıkıntıda yani Türkiye bugüne kadar elektrik faturasını yatıramadığı için, ödeyemediği için kepenk kapatan esnaf görmemişti; sağ olsun AK Parti memlekete bunu da gösterdi. Aynı zamanda, tabii, vatandaş da normal hane halkları da bu konuda çok sıkıntı çekiyorlar” dedi.

'Teknik konular üzerinde çalışmalar son aşamaya geldi'

DHA'nın haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, muhalefet parti sözcülerinin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili eleştirilerine yanıt vererek, “EYT düzenlemesinde teknik konular üzerinde çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Sözleşmeli personelin kadroya alınması teklifimizi de en yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine getirmiş olacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin beklentilerine cevap vermeye, insanımızın refahını yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Meclis faaliyetlerine ara veriyor

AKP’nin kabul edilen grup önerisine göre gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM’nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edildi. Bu karara göre TBMM 26 Aralık Pazartesi’nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek.