AKP'den Lübnan Tezkeresi açıklaması: 1 yıl daha uzatılmasını görüşeceğiz

TBMM gündemini değerlendiren AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Genel Kurulu'nda gelecek hafta Lübnan tezkeresi ile endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin görüşüleceğini, ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklifin de yetişmesi halinde Genel Kurul'da görüşmelerine başlamayı planladıklarını açıkladı.

Lübnan Tezkeresi

TBMM gündemine dair yazılı açıklamada bulunan Turan, Genel Kurul'da 18 Ekim Salı günü BM UNIFIL kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerlerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planladıklarını belirtti.

Turan konuya ilişkin, "Genel Kurul'da 18 Ekim Salı günü Lübnan'da bulunan Mehmetçiklerin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ni görüşmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Endüstri bölgelerine ilişkin düzenleme

Endüstri bölgelerine ilişkin düzenlemeler içeren 15 maddelik teklifin görüşmelerine başlayacaklarını ifade eden Turan, şöyle devam etti:

"Teklifle, kurulu ve boş alanlarda metrekare şartlarının düşürülerek yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor. Bununla birlikte teklifte, endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcıların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf tutulması gibi düzenlemeler öngörülüyor. Ekonomiye, istihdama, ihracata katkı sunması hedeflenen Teklif, sanayicilerimize birtakım destekler ve kolaylıklar sağlayacak. Üreticilerimizin, sanayicilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz."

Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun

Turan, 17 Ekim Pazartesi günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, KYK kredi faizlerinin silinmesi, icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların tasfiye edilmesi gibi ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba teklifin görüşmelerine devam edileceğini, yetişmesi halinde Genel Kurul'da bu teklifin görüşmelerine de başlamayı planladıklarını aktardı.

Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini Erdoğan takacak

Turan, 19 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek AKP TBMM Grup Toplantısı'nda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takılacağını belirtti.