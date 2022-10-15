İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Bartın'daki maden faciası sonrası AKP iktidarındaki madenci ölümlerinin yıllara göre listesini paylaştı.
Paylaşımda "AKP'li Yıllarda En Az 1989 Maden İşçisi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti" denildi.
Çağrı Kınıkoğlu
AKP'li yıllarda en az 1989 maden işçisi yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Bartın'daki maden faciası sonrası AKP'li yıllardaki maden cinayetlerinin listesini paylaştı.
Haber Merkezi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Bartın'daki maden faciası sonrası AKP iktidarındaki madenci ölümlerinin yıllara göre listesini paylaştı.
Paylaşımda "AKP'li Yıllarda En Az 1989 Maden İşçisi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti" denildi.