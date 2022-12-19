AKP'den kritik EYT açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde gelişmeler merak ediliyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan Beyaz TV’de "Akılda Kalsın" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT düzenlemesinde meclise geldiği gün yasalaşacak diye iddiamız yok diyen Turan, “Bir hafta daha bekleyelim” diyerek tarih verdi.

EYT düzenlemesinin ham halinin aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ( TBMM) geleceğini söyleyen Turan, "Ortak bir formülü yakın zamanda, ocak ayına gelmeden Bakanımız açıklayacak" diye konuştu.