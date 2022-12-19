EYT’de takvim belli oldu iddiası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için açıklanacak kanun tasarısı beklenirken, hem bu başlıkta hem de yeni asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin yeni iddialar gündeme geliyor.
Takvim'in Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında bu gündemlere ilişkin tablonun şekillendiğini öne sürdü.
Erdem'in iddiası şu şekilde:
"26 Aralık'ta yılın son Kabine toplantısı var. Burada detayların kamuoyu ile paylaşılacağını düşünüyorum. Bundan sonra 15 Ocak'a kadar tasarının yasalaşmasını bekliyorum. Bundan sonrada başvurular başlayacak. Bundan sonra 1 Şubat itibariyle maaşlar hesaplanmaya başlanır. 1 Mar'ta ise toplu olarak şubat-mart maaşları hesaplara geçer."
EYT'liye emeklilik rotası
- 26 Aralık haftası: Tasarının açıklanması
- 15 Ocak haftası: Tasarının yasalaşması
- Ocak'ın ikinci haftası: Başvuruların başlaması
- 1 Şubat: Maaş hesabının başlaması
- 1 Mart haftası: Toplu ödemelerin yapılması